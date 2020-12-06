Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко удивила поклонников необычной ролью для юмористического проекта

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появилась миниатюра, в которой Виктория сыграла молодую девушку. Актриса была одета в джинсовую юбку и забавную кепку. По сюжету ролика Булитко пришла на прием к врачу. Вела она себя довольно странно. Было видно, что чувствует себя звезда не очень хорошо.

«Мне так помогли эти таблетки, которые вы мне дали в прошлый раз. Можете мне дать их еще раз», - спросила героиня, которую сыграла Булитко.

Врач ответил, что дать ей эти таблетки не может, так как угощал ее ними в клубе, а сейчас они оба находятся в медицинском учреждении. Напоследок он накричал на Викторию и выгнал ее из кабинета.

«Пошла вон наркоманка. Здесь тебе делать нечего, иди лечись», - заявил он.

Стоит отметить, что ролик получился очень забавным и понравился многим читателям фан-страницы.

Ранее мы писали, что Виктория Булитко удивила поклонников cмелым образом и неизвестными фактами о личной жизни. Рыжая бестия позировала в полупрозрачной блузке без пуговиц, под которую она надела черный лифт.

Напомним, что Булитко с выпученными глазами обратилась к поклонникам: «Что отморозила уже?».

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" сэкономила на косметологе и сильно пожалела, актриса рыдала от боли: "Красота требует жертв".

Также Politeka писала, что Булитко и другие звезды "Дизель Шоу" поразили переменами во внешности, как Анджелина Джоли: "Такие губошлепики".