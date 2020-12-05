"Та ну її в баню, ту красу..."

Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко облила гарячим медом свою коліжанку по сцені Вікторію Булітко

Як передає Politeka, відповідне відео з'явилось на фан-сторінці "Дизель шоу".

Так, у соцмережі опублікували уривок з серії "Дизель шоу", де дівчата вирішили влаштувати собі такий собі салон краси.

За сюжетом, Яна пропонує вмощуватись позручніше Вікторії. Булітко у шапочці та купальнику лягає та перепитує, чи точно для масажу потрібна плівка - мовляв, у фільмах її використовують геть для іншого.

"А це все для масажу? Бо я бачила в кіно, що плівку використовують, щоб трупи вивозити", - сміється Булітко.

Яна на це нічого не відповідає та щедро поливає Віку гарячою сумішшю.

Булітко верещить, а Яна констатує, що краса потребує жертв.

"Та ну її в баню, ту красу!" - ледь не крізь сльози відповідає Булітко.

Раніше повідомлялось, що Булітко поділилась кадрами б'юті-процедур зі свого реального життя. У сторіс вона виклала фото, як їй на губи накладають суміш фіолетового кольору та пообіцяла згодом показати результат.

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