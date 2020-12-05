Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко облила горячим медом свою коллегу по сцене Викторию Булитко
Как передает Politeka, соответствующее видео появилось на фан-странице "Дизель шоу".
Так, в соцсети опубликовали отрывок из серии "Дизель шоу", где девушки решили устроить себе этакий салон красоты.
По сюжету, Яна предлагает умоститься удобнее Виктории. Булитко в шапочке и купальнике ложится и переспрашивает, точно ли для массажа нужна пленка - мол, в фильмах ее используют совсем для другого.
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"А это все для массажа? Потому что я видела в кино, что пленку используют, чтобы трупы вывозить", - смеется Булитко.
Яна на это ничего не отвечает и щедро поливает Вику горячей смесью.
Булитко визжит, а Яна констатирует, что красота требует жертв.
"Да ну ее в баню, ту красоту!" - чуть ли не сквозь слезы отвечает Булитко.
Ранее сообщалось, что Булитко поделилась кадрами бьюти-процедур из своей реальной жизни. В сторис она выложила фото, как ей на губы накладывают смесь фиолетового цвета и пообещала впоследствии показать результат.
Напомним, поседевшая звезда "Дизель шоу" Булитко озадачила смелым перевоплощением и глубоким декольте: забавные кадры.
Как сообщала Politeka, звезды "Дизель шоу" ошеломили перевоплощением ради яркого номера: "даже сами...".