Актриса "Дизель Шоу" Вікторія Булітко здивувала несподіваними кадрами, схоже що артистка пішла по стопах Лесі Нікітюк

Як повідомляє Politeka.net, артистка опублікувала відео на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах показано, як Білітко на губи і область навколо наносять якийсь фіолетовий густий гель.

Результат таких незвичайних маніпуляцій Булітко незабаром показала на своїй сторінці. При цьому зміни торкнулися і інших актрис «Дізельшоу». Фоловерів навіть відзначили схожість з Анджеліною Джолі.

"Як вам такі губошльопики?", - запитує вона.

Зазначимо, нещодавно увагу до своїх губ подібним чином привернула Леся Нікітюк. Телеведуча потролила сучасну моду. Зірка опублікувала колаж, який зробила з 4-х кумедних Селфі.

"Еволюція губ", - пожартувала артистка.

На кожному фото темно-бордова помада нанесена на її губи все рясніше і рясніше. В результаті на останньому фото Леся Нікітюк відображена з обличчям, повністю обмазаним помадою.

Раніше ми писали, що Вікторія Булітко блиснула розкішною фігуркою в міні. Красуня повернулася спиною, засвітивши апетитну п'яту точку і стрункі ніжки. Виріз на сукні додав пікантності знімку. Зірка "Дизель шоу" одягла перуку, яка припала їй до лиця.

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