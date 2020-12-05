Актриса "Дизель Шоу" Вікторія Булітко здивувала несподіваними кадрами, схоже що артистка пішла по стопах Лесі Нікітюк
Як повідомляє Politeka.net, артистка опублікувала відео на своїй сторінці в Instagram.
На кадрах показано, як Білітко на губи і область навколо наносять якийсь фіолетовий густий гель.
Результат таких незвичайних маніпуляцій Булітко незабаром показала на своїй сторінці. При цьому зміни торкнулися і інших актрис «Дізельшоу». Фоловерів навіть відзначили схожість з Анджеліною Джолі.
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"Як вам такі губошльопики?", - запитує вона.
Зазначимо, нещодавно увагу до своїх губ подібним чином привернула Леся Нікітюк. Телеведуча потролила сучасну моду. Зірка опублікувала колаж, який зробила з 4-х кумедних Селфі.
"Еволюція губ", - пожартувала артистка.
На кожному фото темно-бордова помада нанесена на її губи все рясніше і рясніше. В результаті на останньому фото Леся Нікітюк відображена з обличчям, повністю обмазаним помадою.
Раніше ми писали, що Вікторія Булітко блиснула розкішною фігуркою в міні. Красуня повернулася спиною, засвітивши апетитну п'яту точку і стрункі ніжки. Виріз на сукні додав пікантності знімку. Зірка "Дизель шоу" одягла перуку, яка припала їй до лиця.
Нагадаємо, посивіла зірка "Дизель шоу" Булітко спантеличила сміливим перевтіленням і глибоким декольте: забавні кадри.
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