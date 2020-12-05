Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко удивила неожиданными кадрами, похоже что артистка пошла по стопам Леси Никитюк

Как сообщает Politeka.net, артистка опубликовала видео на своей странице в Инстаграм.

На кадрах показано, как Билитко на губы и область вокруг наносят какой-то фиолетовый густой гель.

Результат таких необычных манипуляций Булитко вскоре показала на своей странице. При этом изменения затронули и других актрис «Дизельшоу». Фолловеры даже отметили сходство с Анджнлиной Джоли.

"Как вам такие губошлепики?", - спрашивает артистка.

Отметим, недавно внимание к своим губам подобным образом привлекла Леся Никитюк. Телеведущая потролила современную моду. Звезда опубликовала коллаж, который сделала из 4-х забавных Селфи.

«Эволюция губ», - пошутила артистка.

На каждом фото темно-бордовая помада нанесена на ее губы все обильнее и обильнее. В результате на последнем фото Леся Никитюк запечатлена с лицом, полностью обмазанным помадой.

Ранее мы писали, что Виктория Булитко сверкнула роскошной фигуркой в мини. Красотка повернулась спиной, засветив аппетитную пятую точку и стройные ножки. Вырез на платье добавил пикантности снимку. Звезда «Дизель шоу» надела парик, который пришелся ей к лицу.

Напомним, поседевшая звезда "Дизель шоу" Булитко озадачила смелым перевоплощением и глубоким декольте: забавные кадры.

Как сообщала Politeka, звезды "Дизель шоу" ошеломили перевоплощением ради яркого номера: "даже сами...".