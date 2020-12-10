Актриса "Дизель шоу" Вікторія Булітіко змінила імідж і постала в образі фатальної красуні

Як пише Politeka.net, вона продемонструвала свою нову зовнішність на сторінці в "Instagram". Гумористка записала на телефон короткий ролик для шанувальників, на якому з'явилася в чорній сорочці з пікантно розстебнутими верхніми гудзиками.

Родзинкою образу Вікторії Булітко стала коротка зачіска під каре з довгою чубчиком, яка Чи не лізе їй в очі. Знаменитість також зробила собі яскравий макіяж, підібравши контрастну яскраво-червону помаду. У ролику вона стрельнула в камеру очима і відтягнула куточок губ, зобразивши лукаву посмішку хижачки - така будь-якого чоловіка з'їсть і не помітить.

37-річна Вікторія Булітко відома своїми експериментами, нещодавно вона вразила шанувальників сивим волоссям і показала, як може виглядати в старості. Актриса позувала в перуці з пишними кучерявими локонами, млосно приклавши палець до губ. Для такого старечого образу вона підібрала чорну сукню з відкритими плечима і вельми нескромним розміром декольте, можна навіть помітити, що зірка не одягла під низ ліфчик.

В описі вона пожартувала, що різко постаріла через важкі думки: «Сьогодні багато думаю. Багато про що..Про складне. Та так багато, що трохи посивіла".

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