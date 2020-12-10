Актриса "Дизель шоу" Виктория Булитико сменила имидж и предстала в образе роковой красотки
Как пишет Politeka.net, она продемонстрировала свою новую внешность на странице в "Инстаграм". Юмористка записала на телефон короткий ролик для поклонников, на котором появилась в черной рубашке с пикантно расстегнутыми верхними пуговицами.
Изюминкой образа Виктории Булитко стала короткая прическа под каре с длинной челкой, которая едва ли не лезет ей в глаза. Знаменитость также сделала себе яркий макияж, подобрав контрастную ярко-красную помаду. В ролике она стрельнула в камеру глазами и оттянула уголок губ, изобразив лукавую улыбку хищницы - такая любого мужчину съест и не заметит.
37-летняя Виктория Булитко известна своими экспериментами, недавно она поразила поклонников седыми волосами и показала, как может выглядеть в старости. Актриса позировала в парике с пышными вьющимися локонами, томно приложив палец к губам. Для такого старческого образа она подобрала черное платье с открытыми плечами и весьма нескромным размером декольте, можно даже заметить, что звезда не надела под низ лифчик.
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В описании она пошутила, что резко постарела из-за тяжелых мыслей: «Сегодня много думаю. О многом..О сложном. Да так много, что немного поседела».
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