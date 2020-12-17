Українська актриса, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко показала, як українці реагують на платіжки
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала невелику мініатюру, в якій взяла участь її сценічна мама Віталіна Біблів.
"Коротко про комунальні", - підписала відео актриса.
На ролику Віка підсовувала мамі платіжку за комуналку, а та у відповідь налякано скрикувала. Використовуючи цей метод Булітко змусила маму проспівати пісню з фільму "Роккі". Шанувальникам сподобався жарт дівчат. Вони залишили масу відгуків під постом.
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"Віка, навіщо ти маму лякаєш? Але навіть в такій страшній ситуації потрібно шукати позитив. І підходити з гумором. Молодець. Як завжди смішно. Ви найкращі, чудовий дует", "А якщо всі платіжки відразу показати..ціла оперета буде", "відео смішне, ситуація страшна", "Коротко про те як я мамі буду показувати результати ЗНО", "життєво", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Вікторія Булітко зі своїми колегами по сцені вирішили збільшити губи. Дівчат загримували таким чином, що здавалося, вони зробили собі уколи краси. Насправді красуні просто змінилися для чергового смішного номера "Дизель шоу".
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