Украинская актриса, звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко показала, как украинцы реагируют на платежки

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала небольшую миниатюру, в которой приняла участие ее сценическая мама Виталина Библив.

«Коротко о коммунальных», - подписала видео актриса.

На ролике Вика подсовывала маме платежку за коммуналку, а та в ответ напугано вскрикивала. Используя этот метод Булитко заставила маму пропеть песню из фильма «Рокки». Поклонникам понравилась шутка девушек. Они оставили массу отзывов под постом.

«Вика, зачем ты маму пугаешь? Но даже в такой страшной ситуации нужно искать позитив. И подходить с юмором. Молодцы. Как всегда смешно. Вы самые лучшие, восхитительный дуэт», «А если все платежки сразу показать..целая оперетта будет», «Видео смешное, ситуация страшная», «Коротко о том как я маме буду показывать результаты ЗНО», «Жизненно», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Виктория Булитко со своими коллегами по сцене решили увеличить губы. Девушек загримировали таким образом, что казалось, они сделали себе уколы красоты. На самом деле красотки просто преобразились для очередного смешного номера «Дизель шоу».

Напомним, что красотки Булитко, Глущенко и Грицук устроили дерзкую вакханалию на сцене: топ страстных образов.

Как сообщала Politeka, Булитко показала свой хищный оскал и ошарашила видом после эксперимента: "съест и не заметит".

Также Politeka писала, что располневшая Булитко огорошила выходкой в постели, красноречивые кадры: «Улыбнись…».