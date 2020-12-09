Зірка студії "Дизель Шоу" Вікторія Булітко порадувала шанувальників кадрами з ліжка разом зі своїм улюбленцем

Як розповідає Politeka, ролик знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Кася, посміхнися. Як і я", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на ролику Булітко розвалилася на дивані, а поруч з нею можна помітити красиву кішку. Актриса при цьому грайливо зробила собі "друге підборіддя", скорчивши при цьому гримасу.

Однак шанувальники Булітко були позбавлені можливості відреагувати на витівку кумира, адже ролик знаменита актриса викинула у себе в каруселі Stories.

До цього ми розповідали, що актриса "Дизель Шоу" Вікторія Булітко здивувала шанувальників незвичайною роллю для гумористичного проекту.

На одній з фан-сторінок в Instagram з'явилася мініатюра, в якій Вікторія зіграла молоду дівчину. Актриса була одягнена в джинсову спідницю і забавну кепку. За сюжетом ролика Булітко прийшла на прийом до лікаря. Вела вона себе досить дивно. Було видно, що відчуває себе зірка не дуже добре.

"Мені так допомогли ці таблетки, які ви мені дали минулого разу. Можете мені дати їх ще раз", - запитала героїня, яку зіграла Булітко.

Нагадаємо, що Булітко з виряченими очима звернулася до шанувальників: "що відморозила вже?».

Як повідомляла Politeka, Булітко з " Дизель шоу "заощадила на косметолога і сильно пошкодувала, актриса ридала від болю:"краса вимагає жертв".

Також Politeka писала, що Булітко та інші зірки " Дизель Шоу "вразили змінами в зовнішності, як Анджеліна Джолі:"такі губошлепики".