Звезда студии «Дизель Шоу» Виктория Булитко порадовала поклонников кадрами из постели вместе со своим любимцем

Как рассказывает Politeka, ролик знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Кася, улыбнись. Как и я», - говорится в сообщении.

Уточним, что на ролике Булитко развалилась на диване, а рядом с ней можно заметить красивую кошку. Актриса при этом игриво сделала себе «второй подбородок», скорчив при этом гримасу.

Однако поклонники Булитко были лишены возможности отреагировать на выходку кумира, ведь ролик знаменитая актриса выбросила у себя в карусели Stories.

До этого мы рассказывали, что актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко удивила поклонников необычной ролью для юмористического проекта

На одной из фан-страниц в Инстаграм появилась миниатюра, в которой Виктория сыграла молодую девушку. Актриса была одета в джинсовую юбку и забавную кепку. По сюжету ролика Булитко пришла на прием к врачу. Вела она себя довольно странно. Было видно, что чувствует себя звезда не очень хорошо.

«Мне так помогли эти таблетки, которые вы мне дали в прошлый раз. Можете мне дать их еще раз», - спросила героиня, которую сыграла Булитко.

Напомним, что Булитко с выпученными глазами обратилась к поклонникам: «Что отморозила уже?».

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" сэкономила на косметологе и сильно пожалела, актриса рыдала от боли: "Красота требует жертв".

Также Politeka писала, что Булитко и другие звезды "Дизель Шоу" поразили переменами во внешности, как Анджелина Джоли: "Такие губошлепики".