Красуні з "Дизель шоу" показали все, на що здатні

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок "Дизель шоу" в Instagram з'явилася нарізка найгарячіших епізодів за участю актрис студії. На відео засвітилися Вікторія Булітко, Яна Глущенко та Марина Грицук. Були підібрані епізоди, де дівчата танцювали, а часом влаштовували справжню вакханалію на сцені.

Варто відзначити, що красуні досить часто виступають у відвертих нарядах, приміряючи красиві сукні з декольте і образи. На відео потрапив епізод, де Булітко виступала саме в такій сукні.

"Як і просили, самі класні деффчонки під - "wap". @bulitka, @yamo4ka, @mary.gritsuk - кращі", - підписали відео автори аккаунта.

Раніше ми писали, що Яна Глущенко облила Вікторію Булітко гарячим медом. Дівчата грали мініатюру, в якій обігравали дешевий салон краси. За сюжетом, Яна щедро полила Булітко гарячою сумішшю, викликавши дикий крик. Не звертаючи уваги Глущенко заявила, що краса вимагає жертв.

Крім цього, нещодавно дівчата вирішили поекспериментувати із зовнішністю, зробивши собі величезні губи. Як відомо, в "Дизель шоу" тільки три постійні актриси, які весело проводять час і за межами шоу.

Нагадаємо, що Булітко та інші зірки "Дизель Шоу" вразили змінами в зовнішності, як Анджеліна Джолі:"такі губошлепики".

Як повідомляла Politeka, що "Дизель шоу" пішов по стопах "Квартал 95" і зазіхнув на святе для українців:"гарні обидва".

Також Politeka писала, що Булітко з "Дизель шоу" потрапила в ганебну ситуацію в лікарні, кадри облетіли мережу:"пішла геть...".