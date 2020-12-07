Актори "Дизель шоу" вирішили посміятися над Тарасом Шевченком

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з нового поста коміків на їх офіційній сторінці в Instagram. Судячи з фото, одна з мініатюр у новому випуску розповідатиме про Тараса Шевченка та Олександра Пушкіна.

«У новому випуску "Дизель Шоу" вас чекає абсолютно несподіваний і абсолютно прекрасний номер. На сцені Палацу "Україна" вперше зустрілися два класика — Тарас Шевченко та Олександр Пушкін. Герої торкнулися в своєму діалозі важливих історичних фактів, розповіли, що думають про сучасний світ, а також передали трепетні послання своїм нащадкам", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях новину про майбутній номер прийняли тепло.

"Чекаємо з нетерпінням", "Хороши обидва красені!", "Чекаємо", "Схожі", "Класно. Супер. Пушкін і Шевченко. Дуже цікаво", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що актори «Квартал 95» одного разу вже пародіювали Тараса Шевченка. Його зображували в мініатюрі про спецоперацію СБУ. Коміки жартували, що насправді Шевченко не помер, а його смерть ретельно спланували спецслужби.

Додамо, що жартувати над святими для українців темами потрібно обережно, адже коміки не раз потрапляли в скандал через не дуже обдумані жарти.

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