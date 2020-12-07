Актеры «Дизель шоу» решили посмеяться над Тарасом Шевченко

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из нового поста комиков на их официальной странице в Инстаграм. Судя по фото, одна из миниатюр в новом выпуске будет рассказывать о Тарасе Шевченко и Александре Пушкине.

«В новом выпуске «Дизель Шоу» вас ждет совершенно неожиданный и абсолютно прекрасный номер. На сцене дворца «Украина» впервые встретились два классика — Тарас Шевченко и Александр Пушкин. Герои затронули в своем диалоге важные исторические факты, рассказали, что думают о современном мире, а также передали трепетные послания своим потомкам», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях новость о предстоящем номере приняли тепло.

«Ждём с нетерпением», «Хороши оба красавцы!», «Ждем», «Похожи», «Классно. Супер. Пушкин и Шевченко. Очень интересно», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что актеры «Квартал 95» однажды уже пародировали Тараса Шевченка. Его изображали в миниатюре о спецоперации СБУ. Комики шутили, что на самом деле Шевченко не умер, а его смерть тщательно спланировали спецслужбы.

Добавим, что шутить над святыми для украинцев темами нужно осторожно, ведь комики не раз попадали в скандал из-за не очень обдуманных шуток.

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