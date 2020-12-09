Красотки из «Дизель шоу» показали все, на что способны

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек «Дизель шоу» в Инстаграм появилась нарезка самых горячих эпизодов с участием актрис студии. На видео засветились Виктория Булитко, Яна Глущенко и Марина Грицук. Были подобраны эпизоды, где девчонки танцевали, а порой устраивали настоящую вакханалию на сцене.

Стоит отметить, что красотки довольно часто выступают в откровенных нарядах, примеряя красивые платья с декольте и образы. На видео попал эпизод, где Булитко выступала именно в таком платье.

«Как и просили, самые классные деффчонки под - «wap». @bulitka, @yamo4ka, @mary.gritsuk – лучшие», - подписали видео авторы аккаунта.

Ранее мы писали, что Яна Глущенко облила Викторию Булитко горячим медом. Девушки играли миниатюру, в которой обыгрывали дешевый салон красоты. По сюжету, Яна щедро полила Булитко горячей смесью, вызвав дикий крик. Не обращая внимания Глущенко заявила, что красота требует жертв.

Кроме этого, недавно девчонки решили поэкспериментировать со внешностью, сделав себе огромные губы. Как известно, в «Дизель шоу» только три постоянные актрисы, которые весело проводят время и за пределами шоу.

Напомним, что Булитко и другие звезды "Дизель Шоу" поразили переменами во внешности, как Анджелина Джоли: "Такие губошлепики".

Как сообщала Politeka, что «Дизель шоу» пошел по стопам «Квартал 95» и посягнул на святое для украинцев: «Хороши оба».

Также Politeka писала, что Булитко из «Дизель шоу» попала в позорную ситуацию в больнице, кадры облетели сеть: «Пошла вон…».