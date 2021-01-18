Актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов показал, как развлекается во время отдыха

Артист вместе с семьей отправился на Мальдивы, откуда поделился кадрами своих развлечений, пишет Politeka.net. Соответствующее видео актер опубликовал в своем Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах певец предстал вместе со своим старшим сыном, Львом. Ребенок стоял в бассейне и открывал рот под песню "I feel good!", а его отец, выставив язык, появлялся в кадре.

Таким образом Крутоголов заряжал позитивом своих поклонников.

"И Вам доброе утро😂😂😂", "🤣🤣🤣🤣 Вы сделали мой день))))", "Боже мой😂", "👏🔥👏😂😂😂 класс!!", "😂😂😂👍🔥 подняли настроение на весь день🌹", "😂 А где это Вы?", "Класс. Вы обалденные, дорогие: хорошо отдохнуть Вам", "Вы сделали мой день)) супер позитив", "И вас с добрым утром 😂😂", "Вы супер Дизель шоу", " Хорошего вам отдыха. вы классные.👏👏👏🔥🔥🔥", "Зарядилась позитивом на целый день! 😁😁😁👏👍👌😁😁😁", "День удается позитивом! 😂👍👌", "Какие вы классные", "Разрыв мозга", - написали пользователи сети.

Отметим, что у Егора Крутоголова в браке с Екатериной Крутоголовой двое сыновей - Лев и Максим.

Старший сын на протяжении нескольких лет занимает первые места на различных соревнованиях. И 2020 год не стал исключением. Мальчик стал чемпионом Украины по картингу.

А младшему сыну в этом году должно исполниться всего три года. Возможно, вскоре и он станет звездой какого-либо спорта.

Напомним, звезда "Дизель Шоу" Егор Крутоголов поразил внешностью в париках и без: "Заряжайтесь мощным позитивом".

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