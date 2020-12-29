В "Дизель шоу" удачно описали 2020 год, используя фотографии своего актера Егора Крутоголова

Как известно, этот год стал нелегким, пишет Politeka.net. Однако людей стараются подбодрить.

В этот раз на странице "Дизель шоу" в Инстаграм описали 2020 год с помощью снимков актера Крутоголова. На фото артист выражал разные эмоции, а также представал в различных локациях. Каждый кадр олицетворял месяц 2020 года.

"Коротко о том, как прошел наш 2020-й! А как бы вы описали свой год?

В любом случае, заряжайтесь мощным позитивом на 2021-й вместе с новогодним выпуском «Дизель Шоу»", - написали авторы поста.

Почти на час пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Театр одного актёра,?А остальные? На карантине????👏👏👏👏", "А где маска🤔", "Весь мой 2020 стал как март апрель и май", "А можно о Вике такое пожалуйста", "У меня весь год как будто декабрь...", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Егор Крутоголов пошутил над уходящим 2020-м годом, принесшим много бед украинцам.

"В одном из номеров я выгоняю старый год со словами «Пошел вон отсюда, чтобы я тебя не видел больше!» Мне кажется, это именно то, что все хотят сказать 2020-му", - заявил артист, описывая сценки из новогоднего выпуска шоу.

Ранее сообщалось, что звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко изобразила в одном из номеров беременную. Она шла под руку со своим коллегой. Звезда надела платье, в котором проглядывался большой живот. Актриса, находясь в образе, улыбалась.

Пользователи сети написали, что с нетерпением ждут просмотра.

Напомним, что Булитко из «Дизель шоу» попала в позорную ситуацию в больнице, кадры облетели сеть: «Пошла вон…».

Также Politeka писала, что Булитко из «Дизель шоу» показала свой хищный оскал и ошарашила видом после эксперимента: "съест и не заметит".