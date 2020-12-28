Актер и художественный руководитель "Дизель Шоу" Егор Крутоголов приоткрыл завесу над тем, что ожидает публику в новогоднюю ночь

Так, звезда рассказал об одном из ярких моментов, который будет во время пятичасового новогоднего концерта, пишут Факты.

Крутоголов пошутил над уходящим 2020-м годом, принесшим много бед украинцам.

"Юмор хорош тем, что помогает даже в самые темные времена видеть что-то светлое, переводить все в шутку и наслаждаться жизнью, - заявил актер. - В одном из номеров я выгоняю старый год со словами «Пошел вон отсюда, чтобы я тебя не видел больше!» Мне кажется, это именно то, что все хотят сказать 2020-му".

В это же время, дабы подбодрить публику, Крутоголов поделился рецептом "сочной курочки" к новогоднему столу в своем микроблоге в Инстаграм.

"Очень простой рецепт праздничного блюда! Нам понадобятся: целая курица;

3 ст. л растительного масла; 2 ст. л. дижонской горчицы; 2 зубчика чеснока

соль, перец черный молотый; 1 пучок листьев салата и1 апельсин.



1. Курицу тщательно вымойте внутри и снаружи.

2. Сделайте маринад: смешайте растительное масло, чеснок, горчицу, соль и перец.

3. Курицу разрежьте по грудке и разверните. Хорошо смажьте маринадом внутри и снаружи, оставьте на 20-30 минут. Положите в глубокий противень на пергамент.

4. Духовку разогрейте до 220 градусов. Запекайте курочку 20 минут. Потом убавьте градусы до 180 и доведите мясо до готовности, примерно 45 минут.

5. Блюдо застелите листьями салата. Положите порезанный апельсин, сверху курочку и к столу!"

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