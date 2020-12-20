Звезды, как и все боятся эпидемии

Украинская актриса, звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко показала актуальный ролик, посвященный эпидемии китайского вируса

Юмористическое видео она выложила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net,

«Не корона, Бро?!

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Простите, не смогла не выставить эту дурку🙈😅🙊

Будьте всегда ЗДОРОВЫ!!!❤», - подписала ролик Булитко.

В кадре два участника популярного телешоу Евгений Сморгин и Егор Крутоголовый чихают друг другу в лицо и испуганно спрашивают «не корона, бро», «точно не корона?». После, к ним присоединяется сама Вика Булитко, которая также чихает на ребят и утверждает, что это не корона.

Видео вызвало восторг среди пользователей сети. За полчаса его просмотрели свыше 10 тысяч раз, и оно продолжает набирать популярности.

"Шедевральный", "Супер", - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Виктория Булитко со своими коллегами по сцене решили увеличить губы. Девушек загримировали таким образом, что казалось, они сделали себе уколы красоты. На самом деле красотки просто преобразились для очередного смешного номера «Дизель шоу».

Напомним, что Булитко из «Дизель шоу» попала в позорную ситуацию в больнице, кадры облетели сеть: «Пошла вон…».

Также Politeka писала, что Булитко из «Дизель шоу» показала свой хищный оскал и ошарашила видом после эксперимента: "съест и не заметит".