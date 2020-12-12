Украинский комик Егор Крутоголов из «Дизель шоу» удачно пошутил над морозами в Киеве

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм актер опубликовал сторис, в которой изобразил серьезного мужчину.

«Ну ничего страшного…Ауф», - начал петь Крутоголов известный молодежный хит про пацанов и братву.

Он сидел на заднем сидении автомобиля и активно подпевал песне, размахивая руками. В конце песни Крутоголов локтем врезал в окно автомобиля, которое вдребезги разбилось. Напуганный актер закончил выступление.

Впрочем, поклонники зря переживали за разбитую машину комика, так как разбил он ее понарошку. Как известно, в Киеве последние несколько дней наблюдалась сильная гололедица. Киевляне с трудом добирались домой из-за пробок и замерзших тротуаров. Машины многих украинцев тоже позамерзали. Крутоголов как раз продемонстрировал замерзшее окно, которое образовалось в его машине.

Ранее мы писали, что Егор Крутоголов и Евгений Сморигин приняли участие в шоу «Где логика?» на «Новом канале». В последнее время артисты «Дизель шоу» стали очень популярными в Украине, поэтому их с удовольствием приглашают на разные проекты.

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