Актриса популярного "Дизель Шоу" Маруся Грицук розкрила правду про свою особистість

Красуня приєдналася до знаменитого акторського складу у 2019 році, передає Politeka.net. З того часу зірка завоювала ще більшу популярність і любов публіки.

У "Google" виросли запити про Грицук, тому артистка вирішила відповісти на найчастіші запитання. Відповідне відео з'явилося на офіційній сторінці шоу. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Актриса розповіла більше про сім'ю та професію ☺️

Ви дізнаєтеся, чи є у неї водійські права, що відчуває перед виходом на сцену і чи варто чекати від неї відео в Tik Tok😱", - підписано відео.

Зокрема артистка розповіла, що народилася в білоруському місті Брест і є матір'ю чотирьох хлопчиків. Маруся розповіла, що спілкується з дітьми щодня, і коли є час приділяє його кожній дитині окремо.

За 40 хвилин пост зібрав понад 3000 переглядів і трохи коментарів.

"ВАУУУУ!!!)))) Маруся ❤️супер👍👍❤️💜💜💜💜💜💜@mary.gritsuk не дарма я роблю вам фото на тлі моря😉😉🤣😆😆😆😆😆", "Наша мила Маруся", - написали користувачі мережі, серед яких була і колега зірки - Вікторія Булітко.

Раніше ми писали, що одна з мініатюр "Дизель Шоу" в новому випуску розповідатиме про Тараса Шевченка та Олександра Пушкіна.

"Герої торкнулися в своєму діалозі важливих історичних фактів, розповіли, що думають про сучасний світ, а також передали трепетні послання своїм нащадкам», - підписали фото автори аккаунта.

Користувачі мережі тепло сприйняли новину.

Нагадаємо, що Булітко та інші зірки " Дизель Шоу "вразили змінами в зовнішності, як Анджеліна Джолі:"такі губошлепики".

Як повідомляла Politeka, Булітко з " Дизель шоу «потрапила в ганебну ситуацію в лікарні, кадри облетіли мережу:»пішла геть...".

Також Politeka писала, що Булітко з " Дизель шоу "заощадила на косметолога і сильно пошкодувала, актриса ридала від болю:"краса вимагає жертв".