Актриса популярного "Дизель Шоу" Маруся Грицук раскрыла правду о своей личности

Красотка присоединилась к знаменитому актерскому составу в 2019 году, передает Politeka.net. С тех пор звезда завоевала еще большую популярность и любовь публики.

В "Google" выросли запросы о Грицук, поэтому артистка решила ответить на самые частые вопросы. Соответствующее видео появилось на официальной страничке шоу. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Актриса рассказала больше о семье и профессии ☺️

Вы узнаете, есть ли у неё водительские права, что чувствует перед выходом на сцену и стоит ли ждать от нее видео в Tik Tok😱", - подписано видео.

В частности артистка рассказала, что родилась в беларусском городе Брест и является матерью четырех мальчиков. Маруся рассказала, что общается с детьми каждый день, и когда есть время уделяет его каждому ребенку отдельно.

За 40 минут пост собрал более 3000 просмотров и немного комментариев.

"ВАУУУУ!!!)))) Маруся ❤️супер👍👍❤️💜💜💜💜💜💜@mary.gritsuk не зря я делаю вам фото на фоне моря😉😉🤣😆😆😆😆😆", "Наша милая Маруся", - написали пользователи сети, среди которых была и коллега звезды - Виктория Булитко.

Ранее мы писали, что одна из миниатюр "Дизель Шоу" в новом выпуске будет рассказывать о Тарасе Шевченко и Александре Пушкине.

"Герои затронули в своем диалоге важные исторические факты, рассказали, что думают о современном мире, а также передали трепетные послания своим потомкам», - подписали фото авторы аккаунта.

Пользователи сети тепло восприняли новость.

Напомним, что Булитко и другие звезды "Дизель Шоу" поразили переменами во внешности, как Анджелина Джоли: "Такие губошлепики".

Как сообщала Politeka, Булитко из «Дизель шоу» попала в позорную ситуацию в больнице, кадры облетели сеть: «Пошла вон…».

Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" сэкономила на косметологе и сильно пожалела, актриса рыдала от боли: "Красота требует жертв".