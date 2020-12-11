Артисти «Дизель шоу» не перестають радувати українців кумедними витівками

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці студії в Instagram з'явився анонс забавної мініатюри, в якій взяли участь Яна Глущенко та Єгор Крутоголов. На фото Яна була одягнена в красивий рожевий халатик з пір'ям, а Єгор в квітчасту сорочку. Крім цього, роль лікаря виконав Євген Гашенко.

"2020 рік встиг привчити нас майже все робити в Інтернеті. Навіть на консультації до лікарів "ходимо" онлайн. Але є в цій системі і деякі незручні нюанси...У новому випуску "Дизель Шоу" у героя Єгора Крутоголова виникне дуже пікантна проблема. Разом з ним дізнаємося, чи дійсно всі хвороби можна лікувати через Інтернет?",- пожартували автори аккаунта.

За короткий час анонс зібрав майже тисячу лайків. У коментарях шанувальники залишили кілька кумедних відгуків.

«Добре. Лікар онлайн вже був. Тепер консультації», «я записаний на завтра на прийом», «смішно», "чекаємо з нетерпінням", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що «Дизель шоу» стало дуже популярним серед українців. Виступ коміків транслюють по телебаченню. Крім цього, вони їздять з гастролями по Україні.

Нагадаємо, що красуні Булітко, Глущенко і Грицук з «Дизель шоу» влаштували зухвалу вакханалію на сцені: топ пристрасних образів.

Як повідомляла Politeka, Булітко з "Дизель шоу" показала свій хижий оскал і ошелешила виглядом після експерименту:"з'їсть і не помітить".

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