Артисты «Дизель шоу» не перестают радовать украинцев забавными выходками

Как пишет Politeka.net, на официальной странице студии в Инстаграм появился анонс забавной миниатюры, в которой приняли участие Яна Глущенко и Егор Крутоголов. На фото Яна была одета в красивый розовый халатик с перьями, а Егор в цветастую рубашку. Кроме этого, роль врача исполнил Евгений Гашенко.

«2020 год успел приучить нас почти все делать в интернете. Даже на консультации к врачам «ходим» онлайн. Но есть в этой системе и кое-какие неудобные нюансы...В новом выпуске «Дизель Шоу» у героя Егора Крутоголова возникнет очень пикантная проблема. Вместе с ним узнаем, действительно ли все болезни можно лечить через интернет?», - пошутили авторы аккаунта.

За короткое время анонс собрал почти тысячу лайков. В комментариях поклонники оставили несколько забавных отзывов.

«Классно. Врач онлайн уже был. Теперь консультации», «Я записан на завтра на приём», «Смешно», «Ждем с нетерпением», - пишут пользователи сети.

Отметим, что «Дизель шоу» стало очень популярным среди украинцев. Выступление комиков транслируют по телевидению. Кроме этого, они ездят с гастролями по Украине.

Напомним, что красотки Булитко, Глущенко и Грицук из «Дизель шоу» устроили дерзкую вакханалию на сцене: топ страстных образов.

Как сообщала Politeka, Булитко из «Дизель шоу» показала свой хищный оскал и ошарашила видом после эксперимента: "съест и не заметит".

Также Politeka писала, что звезды студии «Дизель Шоу» изменились до неузнаваемости, совсем другие люди: "Крутоголов с шевелюрой, а Сморигин...".