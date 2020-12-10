Зірки студії "Дизель Шоу" здивували яскравим перевтіленням

Як розповідає Politeka.net, кадри з'явилися на офіційній сторінці студії в Instagram.

"Як тобі таке, Ілон Маск? У новому випуску "Дизель Шоу" презентуємо український електрокар! Ходять чутки, ця машина розганяється до 155 км/год😱 Правда, є певні нюанси в експлуатації, а на випробуваннях був присутній батюшка», - йдеться в повідомленні.

Так, Єгор Крутоголов несподівано з'явився з густою темною шевелюрою замість звичної лисини. Його солідний образ доповнила відповідний одяг-сорочка і піджак.

А ось Євген Гашенко в ролику блищав у білому халаті. Родзинкою його лука стали окуляри в масивній оправі.

Найяскравішим був зовнішній вигляд Євгена Сморигіна, який, судячи з усього, зіграв випробувача електрокара. Артист був у порваному костюмі пілота авто з розбитим шоломом на голові і «закривавленим» обличчям.

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