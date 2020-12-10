Звезды студии «Дизель Шоу» удивили ярким перевоплощением

Как рассказывает Politeka.net, кадры появились на официальной странице студии в Instagram.

«Как тебе такое, Илон Маск? В новом выпуске «Дизель Шоу» презентуем украинский электрокар! Ходят слухи, эта машина разгоняется до 155 км/час😱 Правда, есть определенные нюансы в эксплуатации, а на испытаниях присутствовал батюшка», - говорится в сообщении.

Так, Егор Крутоголов неожиданно появился с густой темной шевелюрой вместо привычной лысины. Его солидный образ дополнила соответствующая одежда – рубашка и пиджак.

А вот Евгений Гашенко в ролике блистал в белом халате. Изюминкой его лука стали очки в массивной оправе.

Самым ярким был внешний вид Евгения Сморыгина, который, судя по всему, сыграл испытателя электрокара. Артист был в порванном костюме пилота авто с разбитым шлемом на голове и «окровавленным» лицом.

Поклонники "Дизель шоу" ждут с нетерпением нового номера.

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