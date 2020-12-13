Известный украинский юморист Егор Крутоголов, звезда "Дизель шоу", рассказал о новой премьере

На кадрах Егор позировал в пиджаке и галстуке, а образ дополнил белой рубашкой. Юморист участвовал в сценке, где выступал в роли чиновника, который пришел к гадалке. Рядом можно увидеть актрису, которая должна рассказать о будущем Крутоголову. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку популярного украинского шоу.

"В новом выпуске «Дизель Шоу» в пятницу вы увидите очень мистический и в то же время невероятно смешной номер!

Один чиновник решил узнать у гадалки свое светлое будущее. Вместе с ней мы посмотрим, что его ждет впереди. И не только его, но и всех чиновников в принципе", - написал администратор группы в Инстаграм.

Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:

"Вы классные, привет из Бишкека", "Это что, депутат пришел к провидице, интересно", "Наверное самое лучшее шоу, я смешнее не встречал, после Дизель шоу все остальные юмористические шоу потеряли юмор", "Ждем".

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