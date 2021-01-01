Актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов порадовал поклонников ярким новогодним образом

Как пишет Politeka.net, в социальной сети "Инстаграм" появилось фото знаменитости в праздничном костюме, он примерил на себя роль быка - символа 2021 года по восточному календарю. Для новогоднего выпуска Егор Крутоголов надел костюм рогатого животного на молнии, оставив лицо открытым.

Судя по всему, снимок сделали за кулисами "Дизель шоу", ведь на заднем плане можно заметить различную мебель и реквизит. Актер скорчил забавную гримасу, отчего еже больше стал похож на быка.

"Ура! Мы вместе встретили Новый год!", - отмечено в сообщении.

Пользователи соцсети пришли в восторг от внешнего вида Егора и оставили много теплых отзывов в комментариях:

"Самый, самый лучший!!!!!"; "Красавчик 👍"; "Как всегда неподражаем!"; "Как всегда 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 Егор, ты - топ, братан, я дизель шоу только и смотрю, красава, браток💪😍😍😂😂😂"; "благодаря вам отлично встретила Новый год и была не одна и в отличном настроении... Спасибо в первую очередь моему любимому мужу за поддержку, и вам за отличную компанию и возможность даже одной быть не одинокой ❤️"; "С Новым годом 🥂🥂🥂. Спасибо за праздничное настроение!!!! 🎉🎉 🍾🍾Вся семья в восторге!!! Желаем новых успехов всей вашей команде 💞💞".

Напомним, звезда "Дизель Шоу" Егор Крутоголов поразил внешностью в париках и без: "Заряжайтесь мощным позитивом".

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