Известная певица, победительница "Евровидения" Джамала рассказала о своей большой тоске

Как передает Politeka.net, 37-летняя артистка решила поотвечать на вопросы своих фолловеров микроблоге в Инстаграм.

Так, среди прочего Джамалу спросили, скучает ли она по Крыму. Конечно же аннексия Крыма стала ударом для певицы, ведь именно его она считает своей родиной.

«Я появилась на свет в Киргизии, но никогда не ощущала, что это моя родина. Так сложилось, что физически я родилась не в Крыму, но на самом деле - именно там», - рассказывала певица.

Детство Джамалы прошло в селе Малороченское под Алуштой. Певица как-то рассказывала, что после школы пасла баранов, садилась под дерево и пела, присматривая за вверенными ей подопечными. Там она ходила и в музыкальную школу.

Поэтому ответ, пожалуй, был очевиден.

«Да, скучаю!» - призналась артистка.

Также Джамала показала свое архивное фото, на котором запечатлена совсем юной в Крыму. Молодая девушка улыбаясь смотрит в камеру, стоя на берегу. Отметим, в ней довольно трудно узнать Джамалу, кторой мы ее знаем сейчас.

Напомним, недавно Джамала с семьей отправилась на отдых в Египет, и призналась, что очень любит эти места.

Напомним, Джамала решилась на кардинальное преображение: как сейчас выглядит победительница "Евровидения".

Как сообщала Politeka, Джамала в купальнике удивила снимком в полный рост.