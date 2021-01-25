Известная певица, победительница "Евровидения" Джамала рассказала о своей большой тоске
Как передает Politeka.net, 37-летняя артистка решила поотвечать на вопросы своих фолловеров микроблоге в Инстаграм.
Так, среди прочего Джамалу спросили, скучает ли она по Крыму. Конечно же аннексия Крыма стала ударом для певицы, ведь именно его она считает своей родиной.
«Я появилась на свет в Киргизии, но никогда не ощущала, что это моя родина. Так сложилось, что физически я родилась не в Крыму, но на самом деле - именно там», - рассказывала певица.
Детство Джамалы прошло в селе Малороченское под Алуштой. Певица как-то рассказывала, что после школы пасла баранов, садилась под дерево и пела, присматривая за вверенными ей подопечными. Там она ходила и в музыкальную школу.
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Поэтому ответ, пожалуй, был очевиден.
«Да, скучаю!» - призналась артистка.
Также Джамала показала свое архивное фото, на котором запечатлена совсем юной в Крыму. Молодая девушка улыбаясь смотрит в камеру, стоя на берегу. Отметим, в ней довольно трудно узнать Джамалу, кторой мы ее знаем сейчас.
Напомним, недавно Джамала с семьей отправилась на отдых в Египет, и призналась, что очень любит эти места.
Напомним, Джамала решилась на кардинальное преображение: как сейчас выглядит победительница "Евровидения".
Как сообщала Politeka, Джамала в купальнике удивила снимком в полный рост.