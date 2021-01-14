Популярная украинская певица и победительница "Евровидения" Джамала решительно настроена похудеть

37-летняя артистка, которая всего полгода назад стала мамой во второй раз, разместила на своей странице в Instagram эффектные фото, на которых она запечатлена в своей идеальной форме, передает Politeka.net. На снимках стройная Джа позирует на берегу моря в смелом платье-сеточке, а ветер развевает ее волосы.

"Здесь я вешу 59 кг. Сейчас мой вес - 69 кг. Просто оставлю эти фото здесь. Как мотивацию

Итак, начинаю борьбу с накопленной «десяточкой»!

Если интересно, буду делиться с вами ❤️ своими успехами и новыми правилами. Пусть мне везет!", — призналась певица.

Украинцы усыпали артистку словами поддержки и комплиментами в комментариях, многие решили присоединиться к Джамале на ее пути к похудению.

"Удачи! Но наша Джа красивая с любым весом; Вы все равно прекрасна, всегда; Джа, вы красотка и тогда и сейчас♥️♥️♥️ Не мучте себя, наслаждайтесь жизнью; очень красивая женщина, вам красиво и 59кг и 69кг; Джамала,я вами восхищаюсь ,вы в любом весе богиня", — пишут поклонники.

"Главное, что есть двое замечательных детей❤️❤️", — добавила певица Екатерина Бужинская. Лайками Джамалу также поддержали Леся Никитюк, Илона Гвоздева из "Танців з зірками", рэперша Alyona Alyona и другие знаменитости.

Напомним, Джамала решилась на кардинальное преображение: как сейчас выглядит победительница "Евровидения".

Как сообщала Politeka, Джамала в купальнике удивила снимком в полный рост.

Также Politeka писала, что счастливая Джамала показала подросшего сына и его первую подружку.