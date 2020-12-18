Певица Джамала порадовала публику яркими кадрами - будто сам там побывал

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала свежие фото и видео в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала, как отдыхает с двухлетним сыном Эмиром и родителями в Египте (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, на кадрах Джамала держала мальчика на руках - казалось, что ее восторг не меньше, чем у ребенка.

Звезда нарядилась в джинсы-момы и широкую футболку с ярким принтом, а ее голову украшала африканская прическа из косичек.

"Впервые увидеть всё!" — и это я не только об Эмире, но и о дедушках, и даже о себе. Первый Египет, первый Марса-Алам, первые черепахи, первый дюгонь (морская корова). Наша первая подводная лодка! Такая большая, а на ней только мы вчетвером, ещё одни дедушка с бабушкой и подружка Эмира Маша", - поделилась певица.

Также она упомянула, не без жалости, что курорт Порт Ghalib нынче пустует.

"Во всем порту только мы. Все кафе и магазинчики пустуют, плачут. Так хочу, чтобы скорее вернулся к жизни этот маленький рай", - подытожила Джамала.

Пользователи кинулист обсуждать увиденное:

"Спасибо, что делитесь с нами, очень интересно🙏🏻 А подружка Маша- это уже серьезное взрослое заявление!😂 Как же быстро Эмирка вырос😍❤️"



"Спасибо Вам за красоту которую я увидела, как будто и я там побывала😂 хоть и виртуально😍"

"Обалдеть! Страшно красиво и над и под водой😍😍"

"Это просто волшебно‼️👍"

Напомним, что счастливая Джамала показала, как ей повезло с семьей, трогательные кадры: «Какие вы чудесные».

Как сообщала Politeka, отец Джамалы поразил талантом, Никитюк не смогла пройти мимо.