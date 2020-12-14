Украинская певица, победительница «Евровидения» Джамала поделилась кадрами с отдыха
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала серию фото, сделанных на море. Красотка позировала со своим старшим сыном. Она была одета в черный купальник. Волосы Джа, украшенные маленькими косичками, были мокрыми.
«Друзья, надеюсь, не надоела вам своими зимне-летними фото. Просто очень хочется поделиться с вами этим теплом, этим солнцем. Безгранично благодарна судьбе за возможность очутиться в столь холодную пору в тёплом краю. Я из теплолюбивых, вы же знаете», отметила певица.
По ее словам, она старается ценить каждый миг, проведенный на отдыхе. Сейчас она проводит много времени с детьми и родными, но дел, с каждым днем, становится все больше.
⠀
Пост Джамалы за короткое время оценили более двух тысяч людей. Не прошла мимо и оставила лайк под фото, украинская певица Юлия Санина, которая сейчас тоже наслаждается отдыхом в теплых краях. В комментариях Джамале оставили массу приятных слов.
Скандальная Никитюк выставила напоказ "пятую точку" и разгневала "бюджетными" покупками: "Я же богатая"
Кравец из «Квартал 95» гульнула на славу с Ткачом и Кошевым, кадры веселья: «Уже тошнит от ваших…»
Длинноногая Дорофеева растаяла в объятиях довольного Зеленского, президент не устоял: пикантный кадр
Юрий Горбунов попал в беду, появились фото с места ЧП: "Неуправляемая машина неслась..."
«Вы такая светлая. Спасибо за позитив», «Какие вы классные», «Супер», «Вы классные, люблю смотреть ваши сторис», «Спасибо вам за все», «Дедушка просто огонь», - пишут пользователи сети.
Напомним, что счастливая Джамала показала, как ей повезло с семьей, трогательные кадры: «Какие вы чудесные».
Как сообщала Politeka, отец Джамалы поразил талантом, Никитюк не смогла пройти мимо.
Также Politeka писала, что игривая Джамала расстегнула несколько пуговиц и засветила пышные формы: "Приятно, когда вижу...".