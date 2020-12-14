Украинская певица, победительница «Евровидения» Джамала поделилась кадрами с отдыха

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала серию фото, сделанных на море. Красотка позировала со своим старшим сыном. Она была одета в черный купальник. Волосы Джа, украшенные маленькими косичками, были мокрыми.

«Друзья, надеюсь, не надоела вам своими зимне-летними фото. Просто очень хочется поделиться с вами этим теплом, этим солнцем. Безгранично благодарна судьбе за возможность очутиться в столь холодную пору в тёплом краю. Я из теплолюбивых, вы же знаете», отметила певица.

По ее словам, она старается ценить каждый миг, проведенный на отдыхе. Сейчас она проводит много времени с детьми и родными, но дел, с каждым днем, становится все больше.

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Пост Джамалы за короткое время оценили более двух тысяч людей. Не прошла мимо и оставила лайк под фото, украинская певица Юлия Санина, которая сейчас тоже наслаждается отдыхом в теплых краях. В комментариях Джамале оставили массу приятных слов.

«Вы такая светлая. Спасибо за позитив», «Какие вы классные», «Супер», «Вы классные, люблю смотреть ваши сторис», «Спасибо вам за все», «Дедушка просто огонь», - пишут пользователи сети.

Напомним, что счастливая Джамала показала, как ей повезло с семьей, трогательные кадры: «Какие вы чудесные».

Как сообщала Politeka, отец Джамалы поразил талантом, Никитюк не смогла пройти мимо.

Также Politeka писала, что игривая Джамала расстегнула несколько пуговиц и засветила пышные формы: "Приятно, когда вижу...".