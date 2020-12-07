Джамала показала нові кадри свого відпочинку в Єгипті

Як пише Politeka.net, популярна українська виконавиця поділилася знімками на своїй сторінці в Instagram.

На цей даз Джамала показала, як з сином Еміром і двома дідусями, які судячи з усього в захваті від часу, проведеного з онуком.

"Наша подорож по марсіанській пустелі 😂 один дідусь-добре, а два - ще краще! Хто там говорив, що бабусі-найкращі няні? Мені пощастило, у мене кращі няні-дідусі! Вони перший раз в Єгипті, такі радісні, як діти", - написала артистка.

Джамала додала, що масу вражень отримали не тільки дідусі, а й Емір.

Бачили кристали, гору ороговілих черепашок, коралів. Навіть не віриться, що колись на цьому місці було море. Емір в шоці 😂 його вражень вистачить на цілий рік!",- розповіла співачка.

"Клас😍 дідусі молодці❤", " і правда, дідусі несправедливо недооцінені як няні))) у мене теж дідусі кращі помічники з дітьми ❤️ ❤️ ❤️Прекрасного відпочинку!", "Джамала, які ви чудові!😍 ", "Клас, фотки суперррррр, а дідусі завжди краще всякої няні", - фоловери артистки коментують кадри.

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