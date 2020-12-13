Відома співачка Джамала показала свого батька і розповіла про його талант

На кадрах можна побачити літню людину з бородою і вусами, який в руках тримав акордеон, граючи на ньому. Поруч можна побачити сина Джамали-Еміра. Хлопчисько дивився на дідуся і як він перебирає клавіші і навіть допомагав йому в цьому. Ролики вийшли сімейними і сонячними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мій батько закінчив музичне училище по класу хорового диригування. Свого часу, ще в місті Андижан, диригував хором незрячих, за це отримав почесні грамоти. Потім був свій ансамбль, який грав молодіжну та весільну кримськотатарську музику. ДО РЕЧІ, тато не професійний акордеоніст, а самоучка. Він дуже хотів опанувати акордеон, вже після закінчення училища навчався грати сам і брав приватні уроки", - написала Джамала.

Фанати, включаючи Лесю Нікітюк, поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"І немає прекрасніше музики", " щастя! Вашій музичній родині!", "Ваш тато такий молодець. Шалено красиво", " яка музична сім'я, люблю акордеон!!!", "Мій дідусь теж любив акордеон", " Так зворушливо...".

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