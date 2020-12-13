Відома співачка Джамала показала свого батька і розповіла про його талант
На кадрах можна побачити літню людину з бородою і вусами, який в руках тримав акордеон, граючи на ньому. Поруч можна побачити сина Джамали-Еміра. Хлопчисько дивився на дідуся і як він перебирає клавіші і навіть допомагав йому в цьому. Ролики вийшли сімейними і сонячними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Мій батько закінчив музичне училище по класу хорового диригування. Свого часу, ще в місті Андижан, диригував хором незрячих, за це отримав почесні грамоти. Потім був свій ансамбль, який грав молодіжну та весільну кримськотатарську музику. ДО РЕЧІ, тато не професійний акордеоніст, а самоучка. Він дуже хотів опанувати акордеон, вже після закінчення училища навчався грати сам і брав приватні уроки", - написала Джамала.
Фанати, включаючи Лесю Нікітюк, поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
Довгонога Дорофєєва розтанула в обіймах задоволеного Зеленського, президент не встояв: пікантний кадр
Найкрасивіша дівчинка у світі осоромилася змінами в зовнішності, 19-річну зірку не впізнати: "Боже, навіщо…"
Анджеліна Джолі і Депп виявилися коханцями, скандал набирає обертів: "А нефіг було..."
Оля Полякова дико змінилася, як тепер виглядає співачка: "Підтяжка обличчя точно була"
"І немає прекрасніше музики", " щастя! Вашій музичній родині!", "Ваш тато такий молодець. Шалено красиво", " яка музична сім'я, люблю акордеон!!!", "Мій дідусь теж любив акордеон", " Так зворушливо...".
Нагадаємо, Джамала показала, як поєднувати речі в різних стилях, топ фото
А ще Politeka писала, що Джамалу з новою зачіскою можна дізнатися лише по усмішці, кадри перевтілення
Також Politeka повідомляла, що Джамала показала підрослих синів і несподівано змінилася