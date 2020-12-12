Украинская певица Джамала поделилась кадрами с семейного отдыха

Как передает Politeka.net, снимки с солнечного Египта артистка опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Люблю совмещать отдых с открытием нового. Хорошо, что Марса-Алам — не просто курорт, это еще и город со своей историей. Сначала было просто рыбацким поселком (да и сейчас местные в основном зарабатывают рыбачеством). В нем есть мечеть, храмы, османская крепость 18 века. Понятно, что не так уж много осталось памятников архитектуры, но было очень интересно посмотреть", - поделилась певица в подписи к посту.

На отдых Джамала отправилась со своими детьми: четырехмесячным Селим-Гираем и Эмир-Рахманом.

Во время поездки певица была в необычном образе.





Поклонники были удивлены такому необычному преображению любимицы.

"Джамала, ты похожа на египтянку. Ребенок востока", "С этой прической вы очень похожи на Эвелину. Ну, или наоборот, она на вас", "Хорошего отдыха", "Почти как местный житель", - писали в комментариях под постом.



Напомним, счастливая Джамала показала своих любимых мальчиков, семейные кадры: "Боже, какие вы милые".

Как сообщала Politeka, старшая сестра-красавица Джамалы поразила внешностью, редкие фото: "Как две капли воды".

Также Politeka писала, что эффектная Джамала в платье с пикантным вырезом показала, как спасается от жары: "Прекрасная".



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