Известная певица Джамала показала своего отца и рассказала о его таланте

На кадрах можно увидеть пожилого человека с бородой и усами, который в руках держал аккордеон, играя на нем. Рядом можно увидеть сына Джамалы - Эмира. Мальчишка смотрел на дедушку и как он перебирает клавиши и даже помогал ему в этом. Ролики получились семейными и солнечными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мой отец окончил музыкальное училище по классу хорового дирижирования. В свое время, еще в городе Андижан, дирижировал хором незрячих, за это получил почетные грамоты. Затем был свой ансамбль, который играл молодежную и свадебное крымскотатарский музыку. Кстати, папа не профессиональный аккордеонист, а самоучка. Он очень хотел овладеть аккордеон, уже после окончания училища учился играть сам и брал частные уроки", - написала Джамала.

Фанаты, включая Лесю Никитюк, поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"И нет прекрасней музыки", "Счастья! Вашей музыкальной семье!", "Ваш папа такой молодец. Безумно красиво", "Какая музыкальная семья, люблю аккордеон!!!", "Мой дедушка тоже любил аккордеон", "Так трогательно...".

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