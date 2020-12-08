Українська співачка Джамала здивувала незвичним чином

Зірка активно займається творчістю, а також виховує з чоловіком двох дітей, пише Politeka.net. При цьому красуня встигає ділитися з шанувальниками кадрами зі свого життя.

Цього разу артистка змогла здивувати незвичним образом. Джамала одягла блискучу на сонці сукню. На одному з кадрів артистка розстебнула кілька верхніх гудзиків, кокетливо посвітивши пишним бюстом.

Зверху сукні зірка одягла спортивну чорну кофту з білими смужками.

Тюрбан на голові, стильні окуляри і кросівки стали відмінним завершенням образу.

Зірка розповіла в пості, що зараз надихається стилем британки M. I. A., яка добре поєднує в одязі спорт з елементами сходу.

"Побачила автентичні будиночки в Brayka Bay hotel і за допомогою підручних засобів зробила кілька фото 😂 так, ДО РЕЧІ, хустку, з якої я спорудила тюрбан, насправді слінг для малюків 😂😂😂🤦🏽♀️", - написала Джа.

Співачка в пості також розповів, що багато разів змінювала стиль за свій творчий шлях.

"Мені це подобається! У цьому є відчуття нового часу, свобода, натхнення.

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Приємно, коли бачу, що малятка надихаються мною — роблять стрижки, як у мене, стрижуть чолки, надягають капелюхи, випрямляють волосся, роблять хвилю, кіски, каре, носять чалмушки і т.д.", - написала знаменитість.

За годину пост зібрав понад 2500 лайків і багато коментарів:

"Я пам'ятаю Вас в чалмі, найкрутіший образ", " у вас красива східна жіночність, але Ваші стилісти напинають на вас мішки і спотворюють вашу красу. Вам би пішли ніжні східні сукні", " вийшло чарівно!", "Ви прекрасні".

Нагадавши, щаслива Джамала показала своїх улюблених хлопчиків, сімейні кадри:"Боже, які ви милі".

Як повідомляла Politeka, старша сестра-красуня Джамали вразила зовнішністю, рідкісні фото:"Як дві краплі води".

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