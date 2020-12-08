Українська співачка Джамала здивувала незвичним чином
Зірка активно займається творчістю, а також виховує з чоловіком двох дітей, пише Politeka.net. При цьому красуня встигає ділитися з шанувальниками кадрами зі свого життя.
Цього разу артистка змогла здивувати незвичним образом. Джамала одягла блискучу на сонці сукню. На одному з кадрів артистка розстебнула кілька верхніх гудзиків, кокетливо посвітивши пишним бюстом.
Зверху сукні зірка одягла спортивну чорну кофту з білими смужками.
Тюрбан на голові, стильні окуляри і кросівки стали відмінним завершенням образу.
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Зірка розповіла в пості, що зараз надихається стилем британки M. I. A., яка добре поєднує в одязі спорт з елементами сходу.
"Побачила автентичні будиночки в Brayka Bay hotel і за допомогою підручних засобів зробила кілька фото 😂 так, ДО РЕЧІ, хустку, з якої я спорудила тюрбан, насправді слінг для малюків 😂😂😂🤦🏽♀️", - написала Джа.
Співачка в пості також розповів, що багато разів змінювала стиль за свій творчий шлях.
"Мені це подобається! У цьому є відчуття нового часу, свобода, натхнення.
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Приємно, коли бачу, що малятка надихаються мною — роблять стрижки, як у мене, стрижуть чолки, надягають капелюхи, випрямляють волосся, роблять хвилю, кіски, каре, носять чалмушки і т.д.", - написала знаменитість.
За годину пост зібрав понад 2500 лайків і багато коментарів:
"Я пам'ятаю Вас в чалмі, найкрутіший образ", " у вас красива східна жіночність, але Ваші стилісти напинають на вас мішки і спотворюють вашу красу. Вам би пішли ніжні східні сукні", " вийшло чарівно!", "Ви прекрасні".
Нагадавши, щаслива Джамала показала своїх улюблених хлопчиків, сімейні кадри:"Боже, які ви милі".
Як повідомляла Politeka, старша сестра-красуня Джамали вразила зовнішністю, рідкісні фото:"Як дві краплі води".
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