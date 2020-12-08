Украинская певица Джамала удивила необычным образом

Звезда активно занимается творчеством, а также воспитывает с мужем двоих детей, пишет Politeka.net. При этом красотка успевает делиться с поклонниками кадрами из своей жизни.

В этот раз артистка смогла удивить необычным образом. Джамала надела сверкающее на солнце платье. На одном из кадров артистка расстегнула несколько верхних пуговиц, кокетливо посветив пышным бюстом.

Сверху платья звезда надела спортивную черную кофту с белыми полосками.

Тюрбан на голове, стильные очки и кроссовки стали отличным завершением образа.

Звезда рассказала в посте, что сейчас вдохновляется стилем британки M.I.A., которая хорошо совмещает в одежде спорт с элементами востока.

"Увидела аутентичные домики в Brayka Bay hotel и с помощью подручных средств сделала несколько фото 😂 Да, кстати, платок, из которого я соорудила тюрбан, на самом деле слинг для малышей 😂😂😂🤦🏽‍♀️", - написала Джа.

Певица в посте также рассказал, что многог раз меняла стиль за свой творческий путь.

"Мне это нравится! В этом есть ощущение нового времени, свобода, вдохновение.

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Приятно, когда вижу, что малышки вдохновляются мной — делают стрижки, как у меня, стригут челки, надевают шляпы, выпрямляют волосы, делают волну, косички, каре, носят чалмушки и т.д.", - написала знаменитость.

За час пост собрал более 2500 лайков и много комментариев:

"Я помню Вас в чалме, самый крутой образ", "У вас красивая восточная женственность, но ваши стилисты напяливают на вас мешки и уродуют вашу красоту. Вам бы пошли нежные восточные платья", "Получилось волшебно!", "Вы прекрасны".

Напомним, счастливая Джамала показала своих любимых мальчиков, семейные кадры: "Боже, какие вы милые".

Как сообщала Politeka, старшая сестра-красавица Джамалы поразила внешностью, редкие фото: "Как две капли воды".

Также Politeka писала, что эффектная Джамала в платье с пикантным вырезом показала, как спасается от жары: "Прекрасная".



