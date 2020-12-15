Украинская певица Джамала, недавно родившая второго сына Селима-Гирая, удивила внешним видом

Трогательное фото звезда опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

Так, украинская звезда и победительница "Евровидения" Джамала продолжает отдыхать в Египте, делясь со своими фанатами снимками с отпуска.

На этот раз Джамала опубликовала трогательный снимок с маленьким сыном, который был сделан на белоснежном побережье Красного моря.

На фото видно, как Джамала в купальнике держит на руках Селима-Гирая и из-за воды создается оптическая иллюзия, будто звезда стоит в полный рост, хвастаясь своими стройными ножками.

Поклонникам понравился новый снимок с отпуска звезды и они завалили ее лайками и восторженными комментариями.

"Маленький Гирай - так задумчиво всматривается в воду", "Класс, какое фото", "Прелесть, какие вы красивые", "Джа, какая прелесть. Такие вы классные! Машалла", "Мур мур, как мило", "Ништяк", - написали они под публикацией Джамалы.

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Красотка позировала со своим старшим сыном. Она была одета в черный купальник. Волосы Джа, украшенные маленькими косичками, были мокрыми.

«Друзья, надеюсь, не надоела вам своими зимне-летними фото. Просто очень хочется поделиться с вами этим теплом, этим солнцем. Безгранично благодарна судьбе за возможность очутиться в столь холодную пору в тёплом краю. Я из теплолюбивых, вы же знаете», отметила певица, хвастаясь очередным снимком с роскошного отпуска.

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