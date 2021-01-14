Родившая полгода назад Джамала хочет вернуть прежние формы во что бы то ни стало
Как передает Politeka.net, 37-летняя победительница "Евровидения" опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых огорошила объявлением.
Так, ненакрашенная артистка с собранными назад волосами сообщила о намерении распрощаться с лишними килограммами. И поможет ей в этом диета.
"Худая жизнь - она другая... Сегодня именно тот день, когда я села на диету", - сказала Джамала с гордой улыбкой на лице.
Звезда обратилась за помощью к специалисту, который расписал ей пошагово все правила.
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"Делиться новыми правилами и успехами?", - спросила у поклонников певица и получила почти стопроцентное согласие.
Стоит отметить, Джамала никогда не отличалась хрупкой статурой, а вторые роды и вовсе стали для нее испытанием.
После рождения сына в июне прошлого года артистка заявляла, что не намерена сразу же бежать в спортзал. «Спешить надо медленно», а изнурять себя тренировками не стоит, считала Джамала.
"Я реально верю, что все вернется через 9 месяцев. Почему именно девять, вы, наверное, догадались. Ровно столько месяцев тело растягивается, приготавливается, а потом «собирается» назад. Да, это абсолютно моя теория", - делилась звезда в одном из интервью.
Очевидно, что она передумала, раз решилась на диету - возможно, не за горами и поход к фитнес-тренеру.
А пока следует запомнить, как сейчас выглядит певица.
Ранее мы писали, раскрывая планы на этот год, Джамала заявила о том, что готова к переменам.
"Верю, 2021 будет годом, чтобы переосмысливать и экспериментировать!", - писала в Инстаграм звезда.
Напомним, резко помолодевшая после родов Джамала показала редкое фото с младшим сыном
А еще Politeka писала, что недавно родившая Джамала в купальнике удивила снимком в полный рост
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