Известная украинская певица Джамала показала новые фото со своим сыном

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артистки в соцсети.

Так, в аккаунте Джамалы появились новые фотографии с шестимесячным сыном Селимом-Гираем.

"6 месяцев. Обнимать. Нюхать", - подписала она фотографии.

На опубликованных фото певица держит на руках своего сына и улыбается. При этом лицо ребенка Джамала не показывает - на фото можно увидеть только его спину.

На мальчике забавный детский костюм с изображением котят и оранжевым капюшоном с ушками. А мама Селима-Гирая позирует в золотистом платье и улыбается.

В комментариях певицу и ее сына поздравили с праздником, а также написали множество хороших пожеланий Джамале и ребенку.

"Божечки, Селимчику уже полгода, а вроде вчера родился. Бусинка, пусть будет здоровенький и радует вас своей улыбкой", "Мне кажется, или Джамала помолодела? Так красиво выглядит, как девочка! Спасибо, что вы есть!", "Счастливая мамочка", "Самые родные! С праздником!", "Лучший аромат", "Вот это счастье", "Сколько тепла, нежности и любви в этом фото", - пишут в комментариях.

Напомним, что счастливая Джамала показала, как ей повезло с семьей, трогательные кадры: «какие вы замечательные».

Как сообщала Politeka, отец Джамалы поразил талантом, Никитюк не смогла пройти мимо.