Певица Джамала обрадовала поклонников хорошей новостью
Как передает Politeka.net, соответственный пост она опубликовала на своей страничке в Instagram.
"Лицо человека, который закончил записывать вокалы к альбому!", - сообщила певица в подписи к посту, и пообещала скорое появление альбома.
Кроме того, украинская знаменитость прикрепила видео, на котором подурачилась в нежном и забавном образе.
Поклонники были очень рады услышав о прогрессе в создании нового альбома своей любимицы и обратили внимание и на внешность певицы.
"Ждем с нетерпением", "Очень ждем", "Красавица", "Поздравляем", "Ждем", - писали украинцы подл постом певицы.
Ранее мы сообщали, что на отдыхе за границей Джамала удивляла новой прической - африканскими косичками.
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Уже будучи на родине, звезда снова изменила свой облик - вернее, вернула себе прежний, а косичкам сказала "пока".
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