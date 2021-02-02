Профессиональное жюри определилось с выбором песни для «Евровидения-2021»
Как пишет Politeka.net, об этом сообщили на официальной странице украинского Нацотбора в Инстаграм.
«Трек Go_A для Евровидения-2021 выбран. Жюри из 3 треков, представленных группой Go_A, выбрали тот, который группа исполнит на сцене Евровидения-2021 в Роттердаме, премьера состоится уже в марте!», - отметили под постом.
В комментариях поклонники конкурса стали высказывать свое возмущение. Фанам непонятно, почему выбор песни происходил в закрытом режиме. Кроме этого, их возмутил тот факт, что премьера хита состоится лишь в марте.
«Я думаю, никаких 3 песен нет. Месяц назад они уже заявили, что выбрали (сами) песню и финализируют ее»,
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«Тю, надеялась хотя бы на шоу с этим голосованием. И для чего тогда тянуть кота за хвост с тем объявлением вплоть до марта?»,
«Мнение 5 жюри, против миллионов людей, которые будут оценивать песню в мае. Реально не честный выбор песни», - пишут люди.
Кроме этого, украинцы предположили, что на конкурс поедет песня «ШУМ», которую недавно выпустила группа.
«Нет трех треков никаких, есть Шум и он едет на Евро, а весь этот закрытый отбор из трех песен - это вброс, цирк от Суспільного, иллюзия отбора, нагрев интриги»,
«По любому ШУМ был в этой тройке песен, не удивлюсь, если ШУМ поедет на Евровидение»,
«Та ШУМ это будет. Просто не хотят объявлять до марта», - считают поклонники.
Напомним, что украинская группа Go_A дала жару на Евровидении, остался финал: когда и где смотреть.
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