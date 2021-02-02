Українців чекають нові штрафи, які гарненько опутошать кишені

В Україні зростуть штрафи за злочини проти журналістів. Верховна рада схвалила відповідний законопроект № 3633 у другому читанні.

Про це йдеться на сайті парламент.

Як зазначається, тепер за незаконне вилучення зібраних, оброблених, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, незаконна відмова в доступі його до інформації, незаконна заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб'єкта владних повноважень і будь-яке інше умисне перешкоджання профдіяльності журналіста каратимуть штрафом у розмірі 8500 - 17 тисяч гривень.

Також можуть покарати арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років.

За вплив у будь-якій формі на журналіста для перешкоджання виконанню ним профзобов'язань або переслідування через його профдіяльність загрожує штраф у 17-34 тисяч гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 4 років.

За такі самі дії, вчинені посадовою особою або за попередньою змовою групою осіб - штраф у розмірі 34-51 тисяч гривень або ж тюремний термін до 5 років.



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