Українців чекають нові штрафи, які гарненько опутошать кишені
В Україні зростуть штрафи за злочини проти журналістів. Верховна рада схвалила відповідний законопроект № 3633 у другому читанні.
Про це йдеться на сайті парламент.
Як зазначається, тепер за незаконне вилучення зібраних, оброблених, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, незаконна відмова в доступі його до інформації, незаконна заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб'єкта владних повноважень і будь-яке інше умисне перешкоджання профдіяльності журналіста каратимуть штрафом у розмірі 8500 - 17 тисяч гривень.
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Також можуть покарати арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років.
За вплив у будь-якій формі на журналіста для перешкоджання виконанню ним профзобов'язань або переслідування через його профдіяльність загрожує штраф у 17-34 тисяч гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 4 років.
За такі самі дії, вчинені посадовою особою або за попередньою змовою групою осіб - штраф у розмірі 34-51 тисяч гривень або ж тюремний термін до 5 років.
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