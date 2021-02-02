Украинцев ожидают новые штрафы, которые хорошенько опутошат карманы
В Украине вырастут штрафы за преступления против журналистов. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №3633 во втором чтении.
Об этом говорится на сайте парламента.
Как отмечается, теперь за незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, незаконный отказ в доступе его к информации, незаконный запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий и любое другое умышленное препятствование профдеятельности журналиста будут наказывать штрафом в размере 8500 - 17 тысяч гривен.
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Также могут наказать арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.
За влияние в любой форме на журналиста для препятствования выполнению им профобязательств или преследования из-за его профдеятельности грозит штраф в 17-34 тысяч гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 4 лет.
За такие же действия, совершенные должностным лицом или по предварительному сговору группой лиц – штраф в размере 34-51 тысяч гривен или же тюремный срок до 5 лет.
Напомним, штрафы за просрочку оплаты коммуналки, появилось экстренное заявление Шмыгаля.
Как сообщала Politeka, украинцев будут штрафовать по-новому в 2021 году, сдерут до 17 тысяч гривен.
Также Politeka писала, что украинцев обложат налогом в 25 тысяч гривен и штрафами, кого коснется.