У 2021 році власників "євроблях" можуть покарати штрафом і поліція, і митниця

У кодексі про адміністративні порушення зазначено, що поліція має право накласти штраф на водія за керування автомобілем на іноземній реєстрації, якщо він своєчасно не покинув межі України, повідомляє ТСН.

Також можуть бути покарані водії, які керують автомобілем на іноземній реєстрації, навіть якщо вони не мають відношення до тієї людини, яка ввезла транспортний засіб на територію України. На місці правопорушення оформляється квитанція за ч.8 ст. 121 КУпАП на 8500 гривень і автомобіль не вилучається.

Якщо водій протягом року вчинить повторне правопорушення за даною статтею, то сдеруть штраф 17 тисяч гривень, його позбавлять права керування строком на 1 рік, а автомобіль заберуть на платний штрафмайданчик.

Штраф в даному випадку накладається судом на підставі протоколу, який поліцейський виписує на місці. Забрати машину буде не можна до рішення суду.

Разом з тим, отримання зазначених штрафів не звільняє власника "євробляхи" від обов'язку вивезти авто за межі України.

Якщо автомобіль не буде вивезений за межі митної території України або не буде розмитнений, то до власника "євробляхи" можуть бути застосовані нові штрафи.

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