В Україні з 14 січня набув чинності закон про нові штрафи

Зокрема, власників бізнесу тепер мають право оштрафувати за відсутність захисного засобу у персоналу або відвідувачів.

Під захисним засобом розуміється маска або респіратор, які закривають ніс і рот, в тому числі і виготовлених самостійно. Закон опублікували в "Голосі України".

Для власників бізнесу штрафи складуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 3400 - 5100 гривень.

Штрафи передбачаються в таких випадках:

якщо особа була пропущена в громадську будівлю, споруду, громадський транспорт під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно;

якщо по відношенню до особи без такого засобу індивідуального захисту не були вжиті заходи щодо її перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті;

якщо в громадських закладах обслуговування клієнтів у період карантину відбувається без таких засобів захисту.

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