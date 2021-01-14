В Україні з 14 січня набув чинності закон про нові штрафи
Зокрема, власників бізнесу тепер мають право оштрафувати за відсутність захисного засобу у персоналу або відвідувачів.
Під захисним засобом розуміється маска або респіратор, які закривають ніс і рот, в тому числі і виготовлених самостійно. Закон опублікували в "Голосі України".
Для власників бізнесу штрафи складуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 3400 - 5100 гривень.
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Штрафи передбачаються в таких випадках:
- якщо особа була пропущена в громадську будівлю, споруду, громадський транспорт під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно;
- якщо по відношенню до особи без такого засобу індивідуального захисту не були вжиті заходи щодо її перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті;
- якщо в громадських закладах обслуговування клієнтів у період карантину відбувається без таких засобів захисту.
Нагадаємо, що закон № 3890 "Про внесення змін до Закону України" Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення "щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" Верховна Рада прийняла 17 грудня 2020 року. Документ підтримав 241 народний депутат.
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