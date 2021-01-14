В Украине с 14 января вступил в силу закон о новых штрафах
В частности, владельцев бизнеса теперь имеют право оштрафовать за отсутствие защитного средства у персонала или посетителей.
Под защитным средством понимается маска или респиратор, которые закрывают нос и рот, в том числе и изготовленных самостоятельно. Закон опубликовали в "Голосе Украины".
Для владельцев бизнеса штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3400 - 5100 гривен.
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Штрафы предусматриваются в таких случаях:
- если лицо было пропущено в общественное здание, сооружение, общественный транспорт во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;
- если по отношению к лицу без такого средства индивидуальной защиты не были приняты меры по его пребыванию в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте;
- если в общественных заведениях обслуживание клиентов в период карантина происходит без таких средств защиты.
Напомним, что закон №3890 "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" Верховная Рада приняла 17 декабря 2020 года. Документ поддержал 241 народный депутат.
Напомним, украинцы не могут купить важные товары, в Минздраве озвучили правила локдауна.
Как сообщала Politeka, полный локдаун с 8 января, в Минздраве раскрыли важный нюанс о запретах.
Также Politeka писала, что суровый локдаун вступил в силу в Киеве: людей не подпускают к нужным товарам, красноречивые кадры.