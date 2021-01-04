У 2021 році українців чекають нові податки, які доведеться заплатити багатьом

Йдеться про новий податок на транспортний засіб, яким не більше п'яти років, а їх вартість становить не менше 375 мінімальних зарплат. На сьогодні це 2,25 млн гривень.

Такі вимоги озвучено в статті 267 Податкового кодексу України, повідомляє Аuto-portal.

При цьому вартість авто оцінюється Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Зараз в Україні всього 213 таких автомобілів.

Платнику податків повідомлення про сплату суми податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються відповідним органом.

Якщо ж власник такого авто не заплатить податок протягом 60 днів, сума стягнення зростатиме кожен день. Якщо заплатити в перші 90 днів, то сума штрафу зростає на 10%, після 90 днів - на 20%. Крім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати.

Також раніше повідомлялося, що кодекс про адміністративні правопорушення дає поліції право штрафувати автовласників на 8500 грн у двох випадках:

за керування авто на єврономерах, яке своєчасно не покинуло межі України;

якщо автомобіль на єврономерах ввіз в Україну одна людина, а управляє ним інший.

Нагадаємо, про нові штрафи вдарять по гаманцях українців, закон вже прийняли в Раді.

Як повідомляла Politeka, українцям вигадали божевільне покарання, за що здеруть штраф.