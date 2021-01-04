У 2021 році українців чекають нові податки, які доведеться заплатити багатьом
Йдеться про новий податок на транспортний засіб, яким не більше п'яти років, а їх вартість становить не менше 375 мінімальних зарплат. На сьогодні це 2,25 млн гривень.
Такі вимоги озвучено в статті 267 Податкового кодексу України, повідомляє Аuto-portal.
При цьому вартість авто оцінюється Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Зараз в Україні всього 213 таких автомобілів.
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Платнику податків повідомлення про сплату суми податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються відповідним органом.
Якщо ж власник такого авто не заплатить податок протягом 60 днів, сума стягнення зростатиме кожен день. Якщо заплатити в перші 90 днів, то сума штрафу зростає на 10%, після 90 днів - на 20%. Крім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати.
Також раніше повідомлялося, що кодекс про адміністративні правопорушення дає поліції право штрафувати автовласників на 8500 грн у двох випадках:
- за керування авто на єврономерах, яке своєчасно не покинуло межі України;
- якщо автомобіль на єврономерах ввіз в Україну одна людина, а управляє ним інший.
Нагадаємо, про нові штрафи вдарять по гаманцях українців, закон вже прийняли в Раді.
Як повідомляла Politeka, українцям вигадали божевільне покарання, за що здеруть штраф.