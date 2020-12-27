Поліція продовжує масово виписувати штрафи українцям

Кабмін погодив проект постанови, яка дозволяє поліції штрафувати машини на єврономерах. Перший штраф-8500 грн. За друге таке порушення водій заплатить суму побільше.

Нещодавно працівники поліції в черговий раз зупинили автомобіль на іноземній реєстрації з вимогою пред'явити документи на право керування, передає News.finance.

Якщо суд визнає водія винним, то йому загрожує відповідальність за ч.9 ст. 121 КУпАП, яка передбачає штраф 17 000 грн. з позбавленням права керування строком на 1 рік та з платним вилученням авто або без такого. За цією нормою штрафи накладає суд на підставі протоколу, складеного поліцейським на місці зупинки.

Таким чином, поки власники ввезених "євроблях" очікують доступного розмитнення, і митники, і працівники поліції виписують протоколи.

Нагадаємо, що кодекс про адміністративні правопорушення дає поліції право штрафувати автовласників на 8500 грн у двох випадках:

за керування авто на єврономерах, яке своєчасно не покинуло межі України;

якщо автомобіль на єврономерах ввіз в Україну одна людина, а управляє ним інший.

Якщо порушення скоїв цей же водій повторно протягом року, то штраф складе вже 17 000 грн. Одночасно водій позбавляється права керування строком на 1 рік і з платним вилученням авто або без.

Нагадаємо, нові штрафи вдарять по гаманцях українців, закон вже прийняли в Раді.

Як повідомляла Politeka, виплати підвищать, в Раді порадували українців і розкрили, звідки візьмуть гроші.